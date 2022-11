Izolda Cela e Elmano de Freitas anunciam início da transição do Governo para a próxima semana

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), se reuniu com o governador eleito Elmano de Freitas (PT) para discutir a transição do Governo. A mandatária ainda informou que a lista de integrantes da equipe será anunciada em breve.

"Estive reunida com o governador eleito, Elmano de Freitas. Conversamos sobre os trabalhos da equipe de transição do Governo, que terão início na próxima semana e cujos nomes serão anunciados em breve. A comissão será criada através de decreto que será publicado no Diário Oficial", escreveu a atual governadora.

Transição

Conforme Izolda declarou ao Diário do Nordeste, a transição já ocorre informalmente entre os integrantes do atual governo e do próximo. A expectativa, inclusive, é de que vários quadros se mantenham em suas funções.

Neste mês, no entanto, a equipe de transição começará a atuar oficialmente.

