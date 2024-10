'Iremos procurar apoios', declara Evandro Leitão após resultado do 1º turno

O candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT), que conquistou 34,33% dos votos válidos do eleitorado de Fortaleza neste domingo (6) e garantiu vaga no segundo turno, disse que irá trabalhar para garantir o máximo de apoios a partir de segunda-feira (7), incluindo o dos atuais concorrentes: o prefeito José Sarto (PDT) e o Capitão Wagner (União). O resultado do primeiro turno colocou Evandro em disputa direta contra André Fernandes (PL), que obteve 40,20%, na nova etapa.

Sarto e Wagner ficaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugar na disputa em Fortaleza, com 11,75% e 11,40% dos votos válidos.

Em coletiva de imprensa no Comitê Central, no bairro Luciano Cavalcante, após o resultado, Evandro agradeceu os votos recebidos e afirmou que deve procurar “várias lideranças”, incluindo os concorrentes. Acompanharam-no na ocasião o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT). A candidata a vice na sua chapa não compareceu ao evento porque deu à luz à sua filha, Sara, na última sexta-feira (4).

“Tiramos quase meio milhão de votos, saímos de 6% para 34%. E agora, a partir de amanhã, iremos procurar todos aqueles que querem efetivamente uma Fortaleza melhor, uma Fortaleza, um prefeito que cuide das pessoas, que cuide da população”, ressaltou o candidato do PT.

Evandro, que estreou na disputa pelo Executivo nesta eleição a prefeito de Fortaleza, também enfatizou que, nos últimos 12 anos, o PT não esteve no segundo turno na Capital, por isso, ele também considera o resultado deste domingo um feito importante.

Ele também reforçou que “a disputa agora é contra a extrema direita, contra o bolsonarismo" no Estado e na Capital e que o alvo, agora, é "o representante do Bolsonaro que foi para o segundo turno”. O candidato também enfatizou que “o projeto é cuidar das pessoas” e que o PT deve procurar “todos aqueles que acreditam nisso e não são negacionistas, que não desrespeitam as pessoas”.

Vinda de Lula

Além de cumprir agenda oficial pelo Palácio do Planalto na próxima sexta-feira (11), o presidente Lula (PT) deve participar de evento político em Fortaleza no dia seguinte, afirmou o ministro Camilo. Mais detalhes serão anunciados posteriormente.

“Ele (Lula) estará no dia 12 de outubro para um grande ato político com Evandro para pedir ao povo de Fortaleza o voto para o 13 no segundo turno”, destacou Camilo Santana e acrescentou que será “uma eleição disputadíssima”.

Camilo também informou que estará de volta ao Ministério da Educação, na segunda-feira (7), já que tirou férias na reta final de campanha para reforçar candidaturas do seu grupo político pelo Ceará. Mas não descartou a possibilidade de novamente se afastar da pasta para intensificar as atividades na campanha de Evandro.

O governador Elmano de Freitas também ressaltou que “uma candidatura que sai de 6% para chegar a 35% demonstra que a população de Fortaleza compreende a importância de termos um projeto e o alinhamento de projetos pode fazer muito mais pelo povo de Fortaleza”. Ele também enfatizou que "depois de 12 anos, o PT volta a segundo turno da disputa, com aliados, e eu estou muito confiante que nós vamos conquistar a vitória com muita humildade e muito diálogo".