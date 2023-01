Governo do Ceará vai viabilizar retomada de obras e expansão do Minha Casa Minha Vida, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que, após uma reunião com o presidente Lula (PT), na última semana, o Estado deve agilizar um levantamento de obras do programa Minha Casa Minha Vida a serem retomadas no Ceará. Além de serem concluídos os projetos paralisados, o programa deverá ser ampliado, com a busca, pelo Estado, de novos terrenos que possam receber as casas.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (30), durante uma solenidade para inauguração de uma escola no distrito de Lagoa do Mato, em Itatira. Elmano se reuniu com Lula na última sexta-feira (27), quando apresentou projetos prioritários do Estado.

"O presidente já Lula mandou que organizasse para concluir as obras do Minha Casa Minha Vida. Eu já disse ao secretário para procurar terrenos porque tem muito cearense que não tem casa para morar", afirmou o governador.

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o programa de habitação do Governo Federal passou a se chamar Casa Verde e Amarela.

Em agosto de 2021, Bolsonaro esteve em Juazeiro do Norte e em Crato, no Cariri, para a entrega de quase 2,8 mil moradias populares.

Profissionais da educação

O governador também frisou o repasse dos precatórios do Fundef aos professores da rede pública estadual. O pagamento deve iniciar na próxima terça-feira (31).

Ao todo, serão rateados R$ 745 milhões entre 50,2 mil profissionais nesta primeira parcela. Os professores ainda devem receber mais duas parcela, uma neste ano e outra em 2024.

Elmano também voltou a pontuar que o Estado deverá aplicar o reajuste do piso nacional do magistério. "O Estado do Ceará cumprirá a lei do piso para os nossos professores. O salário de vocês no mês estará, para aqueles que têm direito, evidentemente, a receber o pagamento dos precatórios. Vão receber o seu salário e receber o pagamento dos precatórios. Um compromisso da governadora Izolda feito comigo no final do ano", disse.