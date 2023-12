Filiação de Evandro e prefeitos ao PT é adiada para ter a participação do ministro Camilo Santana

A solenidade de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ao PT foi adiada para o próximo domingo (17) para contar com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). No sábado (16), data inicialmente prevista para o evento, Camilo estará em São Paulo para participar de um evento junto com o presidente Lula (PT).

A informação é do presidente estadual do PT no Ceará, Antônio Filho, o Conin. Além do ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas (PT) também deve estar presente, além de deputados federais e estaduais do partido. Indagado se a deputada federal Luizianne Lins (PT) irá participar do evento, Conin disse que "com certeza, ela vai ser convidada".

Além de Evandro, prefeitos cearenses também devem se filiar ao PT no domingo. A previsão é de que entre 8 e 10 gestores municipais cheguem à sigla petista, dos quais quatro já tiveram o nome confirmado.

São eles os prefeitos Professor Marcelão (de São Gonçalo do Amarante), Ítalo Brito Alencar (de Nova Olinda), Laís Nunes (de Icó) e Zé Dival (de Itatira).

O pedido de filiação de Evandro Leitão foi formalizado nesta segunda-feira (11) e deve ser analisado pela Executiva estadual do PT nesta quinta-feira (14). Após definir a nova sigla, Evandro classificou essa como uma das "mais importantes decisões" de sua trajetória política.

"Mais que respeito e admiração pelo PT, comungo dos mesmos ideais, da luta pela democracia e por mais justiça social. E quero contribuir, junto com tantos e tantas, para o crescimento do nosso Ceará e para a reconstrução do Brasil. (...) Meu coração escolheu o PT", completou.

Impasse na Justiça Eleitoral

Apesar de já ter formalizado o pedido de filiação ao PT, a saída de Evandro Leitão do PDT ainda é alvo de impasse judicial. No final de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) autorizou, por unanimidade, a desfiliação sem risco de perda do mandato como deputado estadual. Contudo, a Corte estadual ainda deve analisar os embargos de declaração ajuizados pela Executiva nacional do PDT contra a decisão.

Além disso, o presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, informou que deve apresentar recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Não temos muita expectativa de reverter no âmbito do TRE. Em sendo mantida a decisão, haverá o recurso ao TSE", disse na última quinta-feira (7).