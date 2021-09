Federações partidárias: entenda a nova regra vetada por Bolsonaro que o Congresso pode retomar

O Congresso Nacional realiza, nesta segunda-feira (27), três sessões para analisar 36 vetos presidenciais e três projetos de créditos orçamentários do Executivo. A deliberação pode se estender até a próxima quinta-feira (30). Entre os vetos analisados, está o que barrou a possibilidade de criação das federações partidárias, união de dois ou mais partidos para eleições de deputados e vereadores, garantindo melhor chance nos pleitos e, por consequência, maior possibilidade de acesso aos fundos partidário e eleitoral. Leia também PontoPoder Veja o que muda nas regras das eleições após aprovação da PEC da reforma eleitoral no Senado PontoPoder Congresso analisa mudança no Orçamento para implantar novo Bolsa Família

O projeto é tratado com grande urgência pelos partidos de menor porte, que, por não terem alcançado a "cláusula de barreira”, perderam acesso a recursos e tempo de rádio e TV no período eleitoral. Da forma como foi aprovada pelo Congresso Nacional, a criação das federações valeria a partir das eleições do ano que vem. Aprovada na minirreforma eleitoral de 2017, a também chamada “cláusula de desempenho” definiu que as legendas precisariam eleger no mínimo 11 deputados federais, com pelo menos 1,5% do total de votos válidos, metas a serem alcançadas em um terço das unidades da Federação.

Em 2018, nove dos 30 partidos que elegeram deputados federais não alcançaram a cláusula de barreira: DC, Patriota, PCdoB, PHS, PMN, PPL, PRP, PTC e Rede. Enquanto alguns optaram pela fusão ou incorporação a outras siglas, DC, PMN, PTC e Rede optaram por manter seus nomes e estatutos e, portanto, tiveram atuação e recursos limitados nas eleições municipais do ano passado. No veto ao projeto, o Governo Federal argumenta que as federações partidárias seriam análogas às coligações, proibidas também após a minirreforma de 2017.

Sessão tripla

A sessão conjunta desta segunda-feira será dividida em três etapas. A primeira teve início no final da manhã, na Câmara dos Deputados. Às 16 horas, acontece a sessão no Senado, e às 19 horas, na terceira sessão, os deputados vão deliberar sobre os vetos e projetos dos senadores. Para que as mudanças eleitorais valham a partir de 2022, a lei tem que entrar em vigência um ano antes das eleições, por isso a sessão foi antecipada de terça-feira (28) para esta segunda.

Além do projeto das federações partidárias, o Congresso analisa hoje os vetos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao projeto de lei que proibia despejos durante a pandemia; ao que alterava o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), priorizando reinserção familiar antes de adoções; e ao que permitia que empregados demitidos da Eletrobras pudessem comprar ações da empresa com desconto após a privatização.