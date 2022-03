Ex-primeira-dama Natália Herculano vai disputar eleição pelo PSDB e acredita em direita "repaginada"

A ex-primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano, se filia nesta segunda-feira (21) ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Ela pretende se candidatar a deputada estadual nas eleições deste ano. O partido está reunido na Assembleia Legislativa do Ceará (PSDB) para anunciar novo comando e novas filiações.

Apesar de ter "muito respeito" pelo partido, Natália disse que sua filiação se deveu, principalmente, à amizade que cultiva com o ex-senador Chiquinho Feitosa, atual presidente da sigla no Estado.

"Eu tenho amizade com o Chiquinho Feitosa, o novo presidente. Foi mais por uma questão de afinidade, de amizade mesmo, apesar de eu ter muito respeito pelo partido. A gente sabe que (o senador) Tasso Jereissati colocou o Ceará no mapa do mundo em termos de turismo, desenvolvimento, empregabilidade", comentou.

Direita "repaginada"



Enquanto primeira-dama da Capital, no ano passado, Natália tomou a frente de demandas relacionadas a pessoas LGBTQIA+ e com deficiência (PCDs), que ela compreende como grupos "historicamente excluídos".

Indo para o PSDB, que normalmente não tem essas pautas como prioritárias, ela acredita em uma "direita repaginada".

"Eu acho que é um momento de repaginar os partidos de direita. Até porque o que estamos vivendo agora é um grande retrocesso. Os nossos historicamente excluídos, como gosto de chamar, que são essas pessoas que ficaram à margem sempre, trans, PCDs, autistas, pessoas com síndrome de down, são tão importantes quanto nós e a sociedade é diversa e tem que conseguir funcionar assim", declarou ela.

"A gente vem com essa ideia progressista mas sem ferir, abalar, machucar. A gente vem com sensibilidade, força e ternura", completou.