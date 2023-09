Ex-presidente Jair Bolsonaro encontra apoiadores e come pizza em shopping de Fortaleza

Durante visita à Fortaleza, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma parada no Shopping Iguatemi nesta sexta-feira (29). No local, comeu pizza e encontrou diversos apoiadores, que se reuniram para falar com o político.

Ele estava acompanhado do deputado federal André Fernandes (PL) e do deputado estadual Carmelo Neto (PL).

Em vídeo publicado por Carmelo em suas redes sociais, na noite desta sexta, é possível ver o momento em que um grupo de pessoas se aproxima do ex-presidente para pedir fotos, incluindo apoiadores vestidos com camisetas verde e amarelas.

Bolsonaro veio ao Estado para participar do Encontro Estadual do PL Mulher Ceará, em Fortaleza, que ocorre neste sábado (30). Ele está acompanhando a esposa Michelle Bolsonaro (PL), que preside o PL Mulher a nível nacional.

Agenda de sexta

Horas antes do almoço, o ex-presidente desembarcou na Capital para acompanhar a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. O casal Bolsonaro chegou por volta das 13 horas desta sexta e foi recebido por correligionários, como os deputados federais Dr. Jaziel e André Fernandes e os deputados estaduais Dra. Silvana e Carmelo Neto.

Eles estão hospedados em hotel na Praia do Futuro. Conforme agenda oficial, Michelle participou de encontro com lideranças femininas em um restaurante no bairro Meireles, marcado para as 15h30.

André Fernandes já tinha avisado ainda que Bolsonaro ia "comer um pizza" na noite desta sexta.