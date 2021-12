Evento com Camilo Santana e Vitor Valim reúne base governista, com acenos políticos, em Caucaia

A assinatura de uma ordem de serviço para a duplicação de uma estrada que liga o Cumbuco à Tabuba, em Caucaia, marcou novo encontro político entre o governador Camilo Santana (PT) e o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), que é ligado à oposição ao Governo no Estado, no último final de semana.

A aproximação tem chamado atenção pela proximidade das eleições de 2022, com o deputado federal Capitão Wagner (Pros), correligionário de Valim, já em campo na disputa como pré-candidato.

O evento, no sábado (18), reuniu também aliados políticos tanto do Governo como da Prefeitura. Além de Camilo, Valim e o vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (Republicanos) - também aliado de Capitão Wagner, a ação contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), do líder do Governo, Júlio César Filho (Cidadania), e dos deputados Tin Gomes (PDT) e Walter Cavalcante (MDB).

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Dr. Tanilo (PDT), e outros vereadores, que foram saudados nominalmente pelo governador.

Além de ressaltarem ações em prol da geração de emprego, do fomento ao turismo e do abastecimento hídrico, Camilo e Valim trocaram elogios pelas gestões de Governo e Prefeitura.

"Queria aproveitar a oportunidade para lhe agradecer e parabenizar. Nosso desafio nesse momento tem sido vacinar a população, e Caucaia tem feito um grande trabalho, não só feito e realizado durante a pandemia, mas também nessa vacinação. (...) E também o trabalho que Caucaia tem feito na educação, para mim isso é exemplo", disse Camilo.

Ataques da oposição

A aproximação entre Camilo e Valim, mesmo que principalmente no âmbito administrativo, já gerou desentendimentos com o grupo de oposição.

Em novembro, Valim foi chamado de “traíra” e “vendido” pelo deputado Delegado Cavalcante (PTB), após elogios de parlamentares da base do governo ao prefeito de Caucaia.

“Ele se entregou de corpo e alma ao grupo dos Ferreira Gomes”, chegou a dizer Cavalcante. À época, Valim não quis responder aos ataques.

Além de outros encontros para tratar da construção de espigões em Caucaia - que contou com a presença também do senador Cid Gomes (PDT) - e suporte para a segurança pública, há expectativa de novos eventos para juntar os opositores eleitorais no próximo ano, como a inauguração das obras do Taquarão - um reservatório de água no município que deve trazer segurança hídrica à Região Metropolitana.