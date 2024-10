Evandro Leitão e André Fernandes apostam em carreatas para cruzar a cidade em último ato de campanha

Com a disputa acirrada durante a reta final de campanha, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) planejam participar de carreatas por vários bairros de Fortaleza como último ato de campanha neste sábado (26). O petista anunciou a presença em três mobilizações, já o candidato do PL estará em uma “motocarreata” que pretende cruzar a Cidade e promete aparições surpresas em outras mobilizações ao longo do dia.

Conforme as regras eleitorais, as campanhas têm até 22 horas de sábado para usar alto-falantes, distribuir material gráfico e realizar caminhada, carreata ou passeata.

Roteiro na reta final

Evandro inicia a campanha às 8 horas, em uma carreta no bairro Messejana, partindo da Rua Miracema. A segunda agenda do petista está prevista para o fim da tarde, às 17 horas, no Jangurussu. O político sairá em uma nova carretada, a partir da Rua Maysa, percorrendo também as ruas do Barroso e do Conjunto Palmeiras.

Para encerrar o último dia de campanha, ele irá para a avenida Bernardo Manuel, no Mondubim, e estará em uma carreata nos bairros José Walter e Planalto Ayrton Senna.

Já André convocou seus apoiadores para uma “motocarreata” que partirá do Vila do Mar, na Barra do Ceará, e seguirá até o bairro Messejana. O político anunciou ainda que, ao longo do dia, haverá adesivaço e carreatas por diversos pontos da cidade.