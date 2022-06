Em homenagem a Rosa da Fonseca, sessão da Câmara de Fortaleza é levantada nesta quinta (2)

A sessão da Câmara Municipal de Fortaleza foi levantada, nesta quinta-feira (2), em homenagem à morte da ex-vereadora e fundadora do movimento Crítica Radical, Rosa da Fonseca, de 73 anos. A militante de esquerda faleceu na tarde da quarta-feira (1º), no Hospital São Carlos, em decorrência de uma insuficiência respiratória aguda. Ela lutava contra um câncer de ovário.

Com o anúncio do levantamento da sessão pelo 1º vice-presidente da Casa, vereador Adail Junior (PDT) - que presidia a sessão no início desta manhã - nenhum projeto que estava na pauta chegou a ser lido, e o expediente foi suspenso.

Antes de levantar a sessão, Adail leu a biografia da ex-parlamentar da Capital e destacou a luta de Rosa em prol da inclusão da mulher na política, em um dos contextos mais difíceis do País, ainda na ditadura militar. Também foi feito um minuto de silêncio em homenagem à militante.

"Rosa da Fonsêca, ex-vereadora, combatente que todos nós conhecemos e sabemos da história de Rosa. Uma guerreira, dando exemplo e força a todas as mulheres que sempre sonharam a chegar à Câmara Municipal, chegar a um Parlamento, seja municipal, estadual ou nacional", ressaltou.

O velório de Rosa da Fonseca está aberto ao público na Funerária Ethernus, no bairro Aldeota, até as 15h desta quinta-feira. O sepultamento acontecerá às 16h no cemitério Parque da Paz.