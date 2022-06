Aos 73 anos, morre Rosa da Fonseca, fundadora do Crítica Radical

A ex-vereadora de Fortaleza e fundadora do movimento Crítica Radical, Rosa da Fonseca, 73, faleceu nesta quarta-feira (1º). Ela lutava contra um câncer de ovário e morreu vítima de insuficiência respiratória aguda. O local do velório será na Funerária Ethernus, na Aldeota, a partir das 22 horas desta quarta-feira (1º)

Diversos políticos cearenses lamentaram a morte da militante política. Rosa tem um histórico de luta contra a ditadura militar no Brasil, chegando a ser presa e torturada. Em 1973, ela fundou o Crítica Radial ao lado de Jorge Paiva, Célia Zanetti, Maria Luiza Fontenele (ex-prefeita de Fortaleza), além de outros militantes de esquerda.

Ela também militou em favor da retirada do ex-presidente Fernando Collor. Foi filiada ao PT, PCdoB e PSTU.

Homenagens

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), lamentou o falecimento. "Mulher de luta, foi representante de movimentos sindicais e sempre guiou sua atuação pela igualdade dos direitos aos mais necessitados. Além disso, desafiou a Ditadura Militar com muita bravura. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e admiradores de Rosa da Fonseca", escreveu.

“Perdemos uma mulher de luta. A história de vida de Rosa da Fonseca tem como sinônimo um permanente compromisso com a defesa do seu povo. Uma mulher de fibra que desafiou regimes ditatoriais e que soube, como poucos, fazer da luta política um sacerdócio de muita fé para a organização de mulheres e de homens que sempre acreditaram e buscaram a fraternidade e a justiça”, disse o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) se solidarizou com os familiares de Rosa.

"Muito triste com a passagem da companheira Rosa da Fonseca, com a qual militei diversas vezes. Seu legado de busca incessante de melhores condições de vida para a classe trabalhadora sempre será lembrado, como as rosas que teimam em nascer qualquer que seja o jardim", afirmou.

Vereador de Fortaleza, Guilherme Sampaio (PT) também lamentou a morte de Rosa. "Meu coração está partido com a perda prematura da guerreira incansável, inspiradora de tantas gerações de militantes , Rosa da Fonseca. Que seu legado nos faça seguir denunciando e resistindo aos ditames de uma sistema hegemonizado pelo capital. Meu carinho a todos que a amam", escreveu.