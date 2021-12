Em duas semanas, partido Cidadania articula posse de dois suplentes na Câmara de Fortaleza

Mais um vereador suplente tomou posse na Câmara Municipal de Fortaleza nesta quinta-feira (9), dando continuidado à rotatividade dos parlamentares após acordo partidário. O conselheiro tutelar Danilo Ribeiro assumirá o cargo por 120 dias, após pedido de licença por motivos particulares do Professor Enilson, vice-líder do Governo na Câmara.

Esse é o segundo segundo suplente do Cidadania a assumir vaga no parlamento em duas semanas.

O novo membro do Parlamento toma posse do cargo ao fim de um ano no qual foi comum ver o chamado "jogo das cadeiras". Dirigentes partidários deram movimento nas bancadas e 10 suplentes tiveram a oportunidade de atuar como vereador no Parlamento Municipal ao longo de 2021.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), conduziu a solenidade. Na ocasião, os vereadores ressaltaram o papel dos conselheiros tutelares para a cidade e destacaram a importância deles na Casa do Povo.

Danilo Ribeiro concorreu a um cargo público pela primeira vez em 2020 e recebeu 2.914 votos, ficando na terceira suplência. Ele tem representação no bairro João XXIII, periferia da Capital.

Na semana passada, o conselheiro tutelar Marcos Paulo Cavalcante tomou posse como vereador do Cidadania. Ele foi o nono suplente a assumir uma cadeira na Câmara Municipal, na atual legislatura.

Assumir uma cadeira no Legislativo serve para que os parlamentares possam reforçar o trabalho de base com o eleitorado, além de firmar lideranças políticas que devem trabalhar para eleger deputados nas eleições de 2022.

A cerimônia de posse de Danilo Ribeiro contou com a presença do deputado estadual Júlio César Filho, que é presidente estadual do Cidadania e líder do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa. O vereador licenciado Michel Lins, que preside a sigla em Fortaleza, também participou.