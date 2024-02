Em ato de filiação, Cid faz aceno à Luizianne: 'foi fundamental para minha 1ª vitória de governador'

Com um discurso ponderado, o senador Cid Gomes, agora filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), comentou sobre a relação com a deputada federal Luizianne Lins (PT) e elogiou a trajetória da pré-candidata à prefeitura de Fortaleza. A declaração ocorreu durante cerimônia de filiação à sigla, neste domingo (4), em Fortaleza.

Cid e Luizianne tiveram um rompimento político nas eleições municipais de 2012. No fim do ano passado, contudo, após mais de uma década do conflito, eles se reaproximaram.

Durante fala sobre as lideranças políticas, no evento de filiação, Cid afirmou que “Luizianne foi fundamental para sua primeira vitória de governador”.

Cid Gomes Senador “Eu não teria aliança com o PT se não fosse a Luizianne. Eu a apoiei na reeleição dela. Ela nunca deixou de votar em mim, e eu nunca deixei de votar nela. Aliás, mais para cá, eu deixei, mas tenho por ela o maior carinho”, disse.

“Luizianne é uma lutadora, uma guerreira, e isso é um espírito que a gente tem que valorizar, é fundamental que esteja na política”, completou.

Veja a lista de novos prefeitos filiados ao PSB

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Maciço de Baturité

Beim, de Paracuru

Davi Benevides, de Redenção

Edilberto, de Aracape

Litoral Oeste, Sertão Central e Ibiapaba

Joaquim do Quinca, de Alcântaras

Netim Morais, de Bela Cruz

Betinha, de Camocim

Jonas Muniz, de Cruz

Edinardo, de Forquilha

Helton Luís, de Frecheirinha

Elizeu Monteiro, de Itarema

Roger Aguiar, de Marco

Canarinho, de Mucambo

João Bosco, de Pentecoste

Dra. Lívia, de Pires Ferreira

Ivo Gomes, de Sobral

Alex Nunes, de Tianguá

Elmo Monte, de Varjota

Sertão Central e Sertão dos Inhamuns

Edinho Nobre, de Banabuiú

Simone Tavares, de Caridade

Ravenna, de Catunda

Gildecarlos, de Dep. Irapuan Pinheiro

Iris Martins, de Hidrolândia

Bismarck, de Piquet Carneiro

Cirilo Pimenta, de Quixeramobim

Maurício Pinheiro, de Senador Pompeu

Marcelo Mota, de Tamboril

Centro Sul e Cariri