Elmano de Freitas anuncia convocação de 648 professores aprovados em concurso da Seduc

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta terça-feira (5), a convocação de 648 professores aprovados no último concurso público realizado pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Em publicação no Instagram, ele comemorou a novidade: "ótima notícia para a educação do nosso estado!".

A medida será publicada ainda hoje no Diário Oficial do Estado, detalhando que os professores já iniciarão o trabalho no ano letivo de 2024.

"Desejo boa sorte e ótimo trabalho aos futuros servidores e servidoras do Estado", detalhou.

Como acessar o Sistema de Convocação?

Para checar se o nome está na lista dos 648 convocados, é preciso acessar o portal do Sistema de Convocação, desenvolvido com o objetivo de agilizar os procedimentos para os aprovados.

Concurso da Seduc

O último concurso da Seduc foi realizado em 2018. Em março de 2021, o ex-governador, Camilo Santana (PT), assinou a nomeação de 1.250 professores para a rede estadual, sendo a primeira turma convocada do concurso público.

Já em junho de 2021, mais 1.090 professores foram convocados na segunda turma.

Na época, não foi realizada a convocação completa do restante dos aprovados no certame (1.250) devido à Lei Federal que só permitia contratações durante a pandemia quando houvesse vagas no quadro de servidores.