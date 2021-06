Camilo Santana anuncia convocação de 1.090 professores para a rede estadual

O governador Camilo Santana anunciou, nesta quarta-feira (30), a convocação de mais 1.090 professores aprovados em concurso da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) realizado em 2018. É a segunda turma de docentes convocada neste ano. No fim de março, 1.250 profissionais, de um total de 2.500 aprovados, foram nomeados.

A convocação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda nesta quarta.

Não foi realizada a convocação completa do restante dos aprovados no certame (1.250) devido à Lei Federal que só permite contratações durante a pandemia quando há vagas no quadro de servidores.

Segundo o chefe do Executivo Estadual, os 160 aprovados restantes serão convocados à medida que forem abrindo novas vagas no quadro de servidores.

O anúncio contou também com a presença da vice-governadora Izolda Cela, da secretária da Educação Eliana Estrela e do presidente do Sindicato dos Professores e Servidores da Educação do Ceará (Apeoc) Anízio Melo.

Reforço na Educação

Camilo Santana afirmou que a nova convocação representa o compromisso do Estado com a educação de qualidade. "Estamos honrando hoje um compromisso conforme acordamos com os professores. Isso representa mais servidores que irão fortalecer a educação público do Estado do Ceará", pontou o governador durante live.

Os novos professores começam a atuar na rede estadual a partir do segundo semestre deste ano. A cerimônia que marca a posse dos docentes ainda terá data divulgada.