Governador Camilo Santana assina nomeação de 1.250 professores para a rede estadual

O governador Camilo Santana assinou, nesta quarta-feira (31), a nomeação de 1.250 professores aprovados no último concurso público da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), realizado em 2018. As nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

Essa é a primeira turma convocada, de um total de 2.500 profissionais aprovados no certame. Segundo o governador em publicação nas redes sociais, a segunda turma será convocada no mês de junho.

"Não temos medido esforços para melhorar ainda mais a qualidade da educação no Ceará. Esse é o melhor caminho para termos um Estado mais justo e desenvolvido", disse Camilo.

O novo quadro de professores reforçará a rede estadual de ensino. As vagas são divididas nas 13 disciplinas do Ensino Médio, incluindo a Língua Brasileira de Sinais (Libras).