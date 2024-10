Eleições 2024: veja lista de vereadores eleitos no Crato

Os vereadores eleitos nesse domingo (6) vão compor nova bancada da Câmara Municipal do Crato. Na cidade caririense, por se tratar de um município com mais de 130 mil habitantes, um total de 19 parlamentares de diversos partidos políticos conseguiram votos para se eleger.

Humberto Teles, do Mobiliza, foi o vereador mais votado do Crato, com 2.156 votos, seguido de Nando Bezerra, do PSB, com 1.775 votos.

O número de vagas de vereadores segue os limites indicados pela Constituição Federal, que distribui os cargos conforme a população das cidades.

Não há segundo turno na eleição de vereadores, mesmo que tenha uma nova disputa para prefeito. No Crato, a peleja é decidida já em primeiro turno. Sendo assim, André Barreto (PT) levou a melhor e foi eleito prefeito da cidade.

Saibam quem são os vereadores eleitos no Crato:

Humberto Teles (Mobiliza): 2.156 votos

Nando Bezerra (PSB): 1.775 votos

Tota Lobo (PT): 1.756 votos

Tancredo Ribeiro (PT): 1.749 votos

Junior da Cachoeira (Mobiliza): 1.661 votos

Alex Saraiva (PSB): 1.639 votos

Luis Carlos Saraiva (PT): 1.637 votos

Dieguim das Topik (União): 1.627 votos

Thiago Gomes (União): 1.611 votos

Thiago Esmeraldo (PP): 1.565 votos

Professora Lourdes de Carlim (PT): 1.562 votos

Marquim do Povão (Agir): 1.533 votos

Matheus Leite (PDT): 1.430 votos

Fernando Brasil (PDT): 1.418 votos

Nagila Coriolano (Avante): 1.390 votos

Wilson do Rosto (PSB): 1.170 votos

Junior Tavares (DC): 1.134 votos

Ariza Silva (PP): 1.111 votos

Jader dos Irmãos (DC): 1.102 votos