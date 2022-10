Propaganda eleitoral do segundo turno começa nesta sexta-feira (7); veja regras

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (6) o plano de mídia do horário eleitoral para a disputa à Presidente da República no 2º turno. Dessa forma, a propaganda eleitoral em emissoras de rádio e televisão já retornará na sexta-feira (7), seguindo até 28 de outubro, com tempo igualmente divido entre os candidatos.

Ao todo, cada um dos candidatos terá 10 minutos diários de propaganda em bloco, resultando em cinco minutos no começo da tarde e outros cinco no período da noite.

Segundo as regras do TSE, o candidato que teve maior votação no 1º turno se apresenta antes, sendo Lula o primeiro a ter a propaganda veiculada. A ordem, então, é alternada a cada dia.

Enquanto isso, nos estados em que haverá 2º turno para governador, os planos de mídia devem ser analisados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Além disso, de segunda a domingo, 25 minutos diários devem ser reservados para cada cargo em disputa, com objetivo de veicular inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação. Da mesma forma, o tempo deve ser dividido de forma igualitária entre os candidatos.

Confira os horários da propaganda eleitoral: