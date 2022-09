Felipe Neto posta fotos com Lula após evento que reuniu influenciadores e artistas

O youtuber e influenciador social Felipe Neto publicou fotos ao lado do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após encontro nesse domingo (24), onde ele também conversou com a ex-presidenta Dilma Rousseff.

No Twitter, ele reiterou seu apoio ao petista e escreveu: "É hora do amor vencer o ódio. Lula 13 no primeiro turno".

Lula repostou os registros e agradeceu: "Vamos juntos, Felipe Neto! Feliz com nosso encontro, seu apoio e confiança. Um abraço!". O encontro ocorreu no Rio de Janeiro, em um evento promovido por Lula e o candidato ao governo do RJ, Marcelo Freixo (PSB).

Eles reuniram artistas e influenciadores. Estiveram presentes também Fábio Porchat, Tico Santa Cruz, Gregório Duvivier, Jéssica Ellen, Danilo Ferreira, Fabrício Boliveira e Valentina Bandeira estavam no encontro.

Felipe Neto também repostou foto com Janja, esposa de Lula, que falou sobre o influenciador no Twitter: "Muito afeto e carinho por esse cara que com humildade e dignidade fez um gesto lindo hoje. Passei a te respeitar mais ainda. Fique bem, fique forte que essa tempestade já já vai passar. Bem-vindo ao Brasil da Esperança".

Encontro com Dilma

Dilma Rousseff também esteve no evento e se encontrou com Felipe Neto. Ele postou foto com a ex-presidenta: "O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês. É esse amor que vai vencer dia 02".

"Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda", escreveu.