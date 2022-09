Em pronunciamento, Ciro Gomes repete ataques a Lula e Bolsonaro e mantém candidatura: 'não fugirei'

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, fez pronunciamento na manhã desta segunda-feira (26) para afirmar que sua candidatura está mantida. Ainda no domingo (25), Ciro convocou uma coletiva de imprensa e anunciou que faria um "manifesto à nação", em meio à pressão pela desistência da sua candidatura.

Em seu discurso, de cerca de 10 minutos, Ciro voltou a fazer ataques aos adversários Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), à imprensa e ao processo eleitoral de 2022.

"Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão, não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa. Tenho compromisso de vida e de morte, uma luta por um Brasil melhor, e nada me amedrontará ou irá me deter. Minha candidatura está de pé pra defender o Brasil e meu nome continua posto como firme e legítima opção pra livrar nosso país de um presente covarde e de um futuro medrontador", disse Ciro.

Críticas

O candidato reiterou os ataques a Lula e Bolsonaro, e disse que os também candidatos à Presidência estariam unidos em um "modelo econômico submisso ao mercado financeiro". Disse ainda que "Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas".

Ele também mencionou um "rito suicida" de setores da mídia e da "inteligência" de que apenas Lula e Bolsonaro seriam capazes de derrotar um ao outro nas urnas. "Uma mistura de cumplicidade, amnésia e medo, perderam a nitidez dos fatos, das causas, dos efeitos e de suas perigosas consequências", disse ainda.

"Reduziram o debate ao choque vazio e oportunista entre o suposto bem e mal enquanto produzem uma campanha sem proposta e sem projeto da nossa história recente", completou o candidato.