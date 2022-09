Ciro Gomes não vai renunciar à candidatura, dizem aliados do pedetista no Ceará

O anúncio nas redes sociais de que Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência, fará um pronunciamento logo mais às 10h, gerou especulações no mundo político cearense e até nacional. Seria uma sinalização do ex-governador cearense de que pode renunciar à candidatura na reta final? A resposta de uma fonte próxima do pedetista é “não!”.

Na reta final da campanha eleitoral têm crescido os apelos para que o pedetista desista da disputa, na perspectiva de gerar um possível cenário favorável a uma vitória do ex-presidente Lula ainda no primeiro turno.

No mesmo sentido, tem tomado as redes sociais um movimento pelo “voto útil”, que seria também uma tentativa de reverter votos de candidaturas progressistas, como a de Ciro e de Simone Tebet (MDB), em prol de uma vitória de Lula.

No último debate nacional, ocorrido no último sábado, conversas de bastidores flagradas entre Ciro e Bolsonaro e também o ministro das Comunicações, Fábio Faria, geraram uma onda de especulações nas redes sociais.

Distante de desistir do pleito, Ciro deverá no “Manifesto à Nação” reforçar o papel de sua candidatura no cenário polarizado e rechaçar essa hipótese de voto útil na reta final da campanha.

Pesquisa Ipec

No Ceará, onde foi o mais votado nas três vezes que disputou a Presidência da República, Ciro Gomes aparece, no último levantamento do Ipec, contratado pela TV Verdes Mares, em terceiro lugar nas intenções de voto, atrás de Lula e Bolsonaro.

Pelos dados, Lula tem 63%, Bolsonaro 18% e Ciro, 10%.