Moraes suspende visitas a 'kid preto' após irmã de militar tentar visitá-lo com equipamento eletrônico escondido

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, nesta segunda-feira (30), as visitas ao tenente-coronel Rodrigo Bezerra. A decisão ocorre após a irmã do militar esconder equipamentos eletrônicos em uma caixa de panetone em uma visita.

Ela carregava na caixa um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. Os materiais foram flagrados por um detector de metais, no último dia 28 de dezembro, no Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, onde o militar está preso.

O oficial é um dos "kids pretos" presos por suspeita de atuar na tentativa de golpe de Estado. Rodrigo Bezerra morou no Ceará e estudou em um colégio cearense antes de ingressar nas Forças Armadas. Ele morava em Goiânia, no estado de Goiás, onde foi preso em novembro deste ano.

Investigação

Na apuração sobre a tentativa de golpe de Estado,

a Polícia Federal (PF) aponta que o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo teria usado números telefônicos associados diretamente a grupos de Whatsapp montados para planejar ações contra o ministro Alexandre de Moraes. Na investigação, o militar é descrito como um agente de perfil técnico.

"Tais fatos evidenciam que Rodrigo Azevedo associou-se à ação clandestina que tinha a finalidade de prender/executar o ministro Alexandre de Moraes, empregando técnicas de anonimização para se furtarem à responsabilidade criminal, visando consumar o golpe de Estado", aponta a PF.