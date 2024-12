Lentidão federal ameaça planos de Elmano para a duplicação de estradas no Ceará

O governador Elmano de Freitas planeja transformar a infraestrutura do Ceará com a duplicação de trechos das BRs 222, 116 e 020, além do avanço na Ferrovia Transnordestina. A ambição é fortalecer as conexões logísticas e atrair investimentos para o estado, mas a execução desse plano esbarra em um desafio crônico: a lentidão e a ineficiência que marcam as obras públicas federais. Sem uma articulação firme, o governador corre o risco de ver seus projetos ficarem no papel.