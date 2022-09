Capitão Wagner propõe parceria com municípios para criar aterros sanitários

Candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (União Brasil) propôs, nesta quinta-feira (15), durante caminhada no município de Caririaçu, firmar parceria com prefeituras para viabilizar a construção de aterros sanitários no Ceará.

O político ainda comentou sobre o destino da Cagece em uma eventual gestão dele. O deputado também falou sobre a reta final de campanha.

“Temos, no Ceará, 94 cidades com apenas 5% de ligação de esgoto. Saneamento básico envolve não só a ligação de esgoto, mas aterros sanitários (...) Sabemos que a responsabilidade é dos municípios, mas a nossa perspectiva é que o Governo possa ajudar e vamos ajudar muito com os consórcios para que possamos ter aterros sanitários para dar destinação correta para os resíduos sólidos”, disse o candidato.

“Hoje resíduos sólidos podem gerar riqueza, podem gerar oportunidades. No nosso governo, vamos cumprir o que está previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e no Marco Regulatório de Saneamento Básico, que é obrigação de cada gestor e, aqui no Ceará, vamos cumprir”, acrescentou.

Além da caminhada na região comercial de Caririaçu, Wagner também visitou o muncípio de Juazeiro do Norte, onde participou de procissão, e Barbalha, onde fez caminhada e promoveu comício. Ele disse ainda que pretende traçar como meta de uma eventual gestão aumentar a eficiência da Cagece.

“Vamos evitar as perdas que ocorrem hoje. Para ter noção, a água que sai da estação de tratamento se perde metade no caminho. Se a gente entregar nas casas o mesmo volume que sai da estação, vamos poder reduzir o preço que é cobrado pela Cagece e ofertar um serviço de maior qualidade”, disse.

Reta final da campanha

A menos de 20 dias para a realização do primeiro turno no Brasil, Wagner revelou as estratégias para a reta final de campanha.

“Temos que fazer eventos como esse, onde o povo tem oportunidade de nos abraçar, de conhecer as propostas e ver que existe uma oportunidade única de ter sentado na cadeira de governador alguém que é filho do ex-agricultor, que foi criado na periferia de Fortaleza”, concluiu.