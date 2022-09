Cinco pontos para ficar atento no PontoPoder Debate entre os candidatos ao Governo

A corrida ao Governo do Estado do Ceará vai chegando a uma fase decisiva com um cenário que prenuncia um segundo turno, mas ainda não tem uma clareza em relação quais candidatos passarão para a nova fase. E essa indefinição é o ponto principal a reforçar a relevância do PontoPoder Especial Debate, que acontece nesta sexta-feira (16), e será transmitido pelos veículos do Sistema Verdes Mares.

TV Diário, Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste reúnem os três principais candidatos ao Governo do Estado para discutir ideias, propostas, modelos de políticas públicas, formatos de gestão para apresentar ao eleitor um perfil real dos candidatos. Tudo ao vivo, sem cortes, e com condições iguais para que os postulantes apresentem seus planos.

O PontoPoder Especial Debate, que será mediado por este colunista, acontece em um momento divisor de águas na campanha eleitoral, na véspera da última quinzena, em que as estratégias dos candidatos terão mais influência no resultado final que sairá das urnas no dia 2 de outubro.

Esta coluna separou cinco pontos para ficar atento sobre a relevância nesta fase do debate público.

01. Familiaridade dos eleitores com a campanha

Passado o momento inicial de adaptações e familiarização dos eleitores, os três candidatos já passaram por outros debates, entrevistas e sabatinas. Os eleitores também já tomaram conhecimento da propaganda na internet, nas ruas, no rádio e na TV. Uma boa parte já está minimamente informada sobre os principais postulantes.

02. Pesquisas de opinião

Além disso, após duas rodadas de pesquisa IPEC contratada pela TV Verdes Mares, o cenário de preferências do momento também já sinaliza informações que modificam ou reforçam as estratégias de cada um deles. A última mostrou Capitão Wagner (União) à frente com 35%, Elmano de Freitas (PT) em segundo com 22%, tecnicamente empatado com Roberto Cláudio (PDT), com 21%.

A disputa pelo segundo lugar está acirrada, com o candidato do PDT tendo apresentado queda em relação ao primeiro levantamento, em que apareceu com 28%. Este fato deverá dar um ingrediente a mais no debate aos confrontos diretos entre Roberto Cláudio e Elmano.

03. Propostas dos candidatos

Os eleitores, mostram as pesquisas, estão atentos a propostas em áreas principais como Saúde, Segurança e Geração de Emprego. Por isso, as propostas dos candidatos tendem a ser questionadas pelos adversários. Um dos casos é a ideia do candidato Capitão Wagner de implantar um “padrão FBI” na polícia cearense.

Essa proposta vem sendo questionada pelos adversários. Faltam detalhes de como seria a execução dessa medida até por questões legais. Este é um tema que deve também estar no embate entre eles.

04. Apoios nacionais

A parceria com os candidatos a presidente é uma temática presente no debate público com mais força nesta eleição. Quem o candidato a governador apoia no plano nacional? Esses questionamentos serão feitos no confronto direto entre eles.

Elmano de Freitas (PT), por exemplo, tem uma campanha que cola sua imagem na do ex-presidente Lula. Já Capitão Wagner, que tem um vice do PL, partido de Bolsonaro, tem evitado abraçar a candidatura do presidente. Roberto Cláudio, por sua vez, tem como padrinho político o candidato do PDT, Ciro Gomes. Este, entretanto, tem tido atuação mais discreta até pelas agendas nacionais.

Por que cada um age assim? O debate será oportunidade de esclarecer.

05. Embate entre ex-aliados

O momento da campanha inclui uma tensão elevada entre os grupos do PDT e do PT, aliados até julho. A disputa por uma vaga no segundo turno está colocando em lados opostos Roberto Cláudio e Camilo Santana, dois ex-aliados.

As trocas de farpas que incluem até críticas à governadora Izolda Cela é outro ponto de relevância no debate público a ser potencializado no contato direto entre os candidatos no debate.

