Debate PontoPoder com candidatos ao Governo do Ceará acontece nesta sexta (16)

O Sistema Verdes Mares promove o primeiro Debate PontoPoder com os candidatos ao Governo do Ceará na próxima sexta-feira (16), às 18h05. A transmissão será realizada simultaneamente pela TV Diário, Verdinha e YouTube do Diário do Nordeste.

Os candidatos Capitão Wagner (União), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) irão discutir os principais assuntos de interesse dos cearenses em um formato que pretende estimular o confronto de ideias.

"O Debate PontoPoder vai ter um formato diferenciado. Vamos dar a oportunidade do eleitor conhecer melhor os seus candidatos. Iremos trabalhar na perspectiva de que os candidatos vão interagir e apresentar as suas propostas. Teremos ainda uma espécie de sabatina elaborada pelos nossos especialistas. Além disso, o nosso estúdio e as nossas imagens geradas vão constituir uma linguagem inusitada", explicou o coordenador das eleições do Sistema Verdes Mares, Ildefonso Rodrigues.

Às 17h45 será iniciada uma transmissão na TV Diário, Verdinha, YouTube do Diário do Nordeste e redes sociais com os bastidores do debate. O público poderá acompanhar entrevistas com os candidatos, mais detalhes do encontro e as primeiras imagens dos estúdios.

Regras

Ao todo, o encontro terá quatro blocos. Durante o primeiro e terceiro, candidato pergunta para candidato com temas livres. Todos terão a oportunidade de fazer duas perguntas e responder duas.

No segundo bloco, especialistas de áreas como segurança, saúde, política, economia, cultura e esporte fazem perguntas aos candidatos com sorteios dos temas. O último bloco é de considerações finais.

O estúdio do Debate PontoPoder vai permitir que os candidatos, quando estiverem confrontando os adversários, fiquem um de frente para o outro para perguntar e responder aos questionamentos.

"Esse debate chega no momento importante da campanha eleitoral a pouco mais de duas semanas do primeiro turno das eleições no Ceará. O Sistema Verdes Mares tem como objetivo contribuir diretamente para a decisão do eleitor trazendo um debate propositivo entre os candidatos para que a partir deste momento, e junto com toda cobertura eleitoral que nós temos feito nos veículos do Sistema Verdes Mares, o eleitor possa tomar a decisão que considerar mais correta e que vai ajudar os próximos quatro anos do Estado", pontua o Diretor de Operações do Sistema Verdes Mares, Gustavo Bortoli.

Análise do debate

Logo que o Debate PontoPoder for encerrado, por volta das 19h25, jornalistas do Sistema Verdes Mares irão comentar os principais momentos do embate entre os candidatos.

Os comentários ocorrerão diretamente dos estúdios do Sinergia, também com transmissão simultânea da TV Diário, Verdinha e YouTube do Diário do Nordeste.