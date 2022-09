Capitão Wagner diz que mudou sobre apoio a motins e defende 'padrão FBI' para segurança no Ceará

Candidato pelo União Brasil ao Governo do Ceará, Capitão Wagner disse, nesta quarta-feira (14), que mudou o seu entendimento sobre apoio a motins e irá implementar o "padrão FBI" na Segurança Pública do Ceará. A declaração foi concedida em entrevista ao CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares.

Nesta semana, a TV Verdes Mares iniciou rodadas de entrevistas com os candidatos ao Poder Executivo estadual. Wagner é o terceiro entrevistado.

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará "A gente amadurece, mudei sim. É tanto que no movimento de 2020, eu me posicionei contra. Eu participei da negociação e me posicionei contra. Aquele movimento não girou bem para ninguém e sou contra qualquer tipo de movimento nesse sentido"

Durante a entrevista, o postulante do União Brasil destacou que o "Wagner de 2022" é diferente do de 2012, quando esteve envolvido diretamente na articulação do motim da Polícia Militar e dos Corpo de Bombeiros. Sobre a segunda paralisação, ocorrida em fevereiro de 2020, o deputado federal reafirmou que sua participação foi para tentar negociar.

"Eu vou completar 44 anos, estou muito mais maduro, muito mais experiente. O Wagner de 2012 é diferente do Wagner de 2022, que amadureceu e compreendeu uma série de questões. É lógico que, como governador, a gente tem que cumprir o que está previsto na lei. O que eu vou fazer é evitar que esse movimento aconteça", pontuou.

Na ocasião, ele ainda destacou que vai trabalhar com "transparência", mostrando aos profissionais da Segurança e de outros setores do Estado quais são as condições do Governo para atender as demandas.

"Se esse movimento acontece na Educação, é um prejuízo para a nossa Educação; se acontece na Saúde, é um risco muito grande para a vida das pessoas; e se acontece na Segurança, da mesma forma, é um grande risco", acrescentou.

Capitão Wagner foi o terceiro candidato ao Governo do Ceará entrevistado pela TV Verdes Mares, no CETV 1ª edição.

Padrão FBI na Segurança

Ainda na área de Segurança Pública, Capitão Wagner disse que vai implementar no Ceará o "padrão FBI" de investigação e combate ao crime organizado. O deputado federal acrescentou, ainda, que vai valorizar as forças de Segurança, capacitando melhor os policiais, ofertando equipamentos de ponta e evitando o discurso de que "bandido bom é bandido morto".

Para ele, a melhor saída é trabalhar com inteligência, evitando "confronto entre policias e criminosos".

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará "Quando há um confronto entre policias e criminosos, um inocente pode ser vítima desse confronto e pode vir a perder a vida - como já aconteceu, inclusive, no Estado do Ceará. Então nosso discurso é diferente. Na nossa cabeça, bandido bom é o bandido que não existe. Então: uma polícia capacitada, uma polícia bem preparada, com os melhores equipamentos, com um padrão de distribuição do seu efetivo para investigar que vai fazer inveja ao Brasil todo"

Para implementação do padrão FBI, ele disse que vai instalar um sistema de monitoramento facial integrado com a Polícia, para acionamento imediato de equipes para efetuar a prisão de pessoas com mandados de prisão em aberto flagrados por câmera de rua.

As políticas de Segurança Pública, segundo ele, deverão estar integradas às políticas para a juventude e de Educação.

Educação

Para a Educação, Capitão Wagner se comprometeu a dar continuidade às políticas exitosas desenvolvidas por governos anteriores, como escolas de tempo integral e profissionalizantes, além de construir 44 colégios militares, se eleito. Ele afirmou que dará sequência à ampliação das unidades, mas sem se comprometer a fazer tudo em 4 anos porque não sabe da disponibilidade orçamentária do Ceará.

"Eu não vou ser populista de dizer aqui que, em quatro anos, a gente vai ter todas as escolas em tempo integral, porque eu não sei a capacidade financeira para viabilizar isso. A gente tem que ter responsabilidade com as nossas propostas. Mas eu garanto nós iremos ampliar o número de escolas profissionalizantes, em tempo integral e os colégios militares", explicou, acrescentando que "jamais vai retroagir" nos avanços educacionais do Ceará.

Na ocasião, o postulante do União Brasil também acrescentou que deve fazer parceria com entidades religiosas, que já tenham uma estrutura montada, para instalar capacitação educacional e profissional para jovens.

Tecnologia

Inclusive, segundo o deputado federal, devem ser realizadas parceria com instituições de ensino profissionalizante, como IFCE, UFC, Sistema S para capacitar os jovens. Ele salientou, ainda, que o reitor do IFCE afirmou que há 400 mil oportunidades na área tecnológica, mas falta mão de obra qualificada. Por isso, ele deve ampliar ações nessa área, em que empregos podem ter altas remunerações.

Emprego e Renda

Para atrair mais empregos para o Ceará e diminuir os impactos da inflação na vida dos cearenses, Wagner prometeu diminuir a carga tributária estadual para atrair novos negócios. Ele reforçou que vai isentar o IPVA de motocicletas de até 170 cilindradas. O impacto da medida é em torno de R$ 100 milhões.

O postulante frisou, ainda, que pretende apostar na geração de energia renovável no Estado, com destaque para a energia solar, caso eleito. Inclusive, o abastecimento fotovoltaico deve ser utilizado para economizar cerca de R$ 140 milhões de gastos com a conta de luz de equipamentos do Executivo cearense.

"A gente vai trazer para o Estado do Ceará empresas que geram energia solar, inclusive para baixar a conta de energia do próprio Governo. A gente vai economizar R$ 140 milhões participando de um leilão para compra de energia. Hoje, o Estado do Ceará paga R$ 200 milhões de energia dos seus prédios públicos, a gente vai passar a pagar apenas R$ 60 milhões", declarou.

Saúde Mental

Para a Saúde, ele destacou políticas voltadas para a saúde mental, prometendo ter atendimento de emergência especializado em todos os Hospitais Regionais do Estado. Além disso, o deputado federal se comprometeu a contratar profissionais da psicologia para prestar assistência a alunos e professores e aos trabalhadores da Saúde e Segurança.

"A gente tem que ter profissionais que deem assistência a profissionais de saúde, aos professores e também aos nossos policiais, que precisam ser cuidados", frisou.

Mulheres e minorias

Questionado sobre políticas para mulheres e minorias, Capitão Wagner elogiou a criação da Casa da Mulher Brasileira do Ceará e disse que vai ampliar a política, construindo mais 14 equipamentos para acolher e capacitar mulheres vítimas de violência em todo o Estado.

Para a população LGBTQIA+, ele reconheceu o alto índice de mortalidade na população e disse que "em casos de agressão, vai garantir uma resposta imediata das forças de Segurança". O candidato acrescentou que também vai investir em capacitação profissional e que vai tratar todos com o "mesmo respeito que se trata a maioria", sem "forma diferenciada".