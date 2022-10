Capitão Wagner cumpre agenda em Sobral no penúltimo dia de campanha

Candidato ao Governo do Ceará pelo União Brasil, Capitão Wagner realizou, nesta sexta-feira (30), carreata por Sobral, na região Norte, como ato eleitoral no penúltimo dia de campanhas nas ruas.

Acompanhado dos candidatos a deputado Oscar Rodrigues (União), Moses Rodrigues (União) e da postulante ao Senado, Kamila Cardoso (Avante), o candidato passeou pelas ruas da cidade cumprimentando apoiadores.

A carreata, que estava inicialmente marcada para as 16h30, iniciou às 20h. O ato partiu da Rotatória da Cohab III com encerramento no Arco de Nossa Senhora de Fátima.

Agenda de sábado

No sábado (1º), véspera da eleição, Wagner cumprirá caminhada e carreatas. O candidato inicia o dia às 7h30 em percurso pelo comércio de Baturité, com concentração na Praça Santa Luzia. Às 8h30, a previsão é que o postulante inicie trajeto no posto BR da Passagem, em São Gonçalo do Amarante, e siga por ruas da cidade em aceno a eleitores.

Às 16h, realiza carreata em Fortaleza, concentrando-se, inicialmente, na ponte da Barra do Ceará, localizada na avenida Ulisses Guimarães.