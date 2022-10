Bolsonaro bate recorde de Lula em podcast e provoca adversário com meme

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um meme com provocação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (20). O vídeo de humor é referente ao número de espectadores na transmissão do podcast Inteligência Ltda. — em que ele participou — ser maior que da live de Lula, no podcast Flow.

Bolsonaro registrou mais de 1,7 milhão de internautas simultâneos, que acompanharam a entrevista. O recorde foi alcançado com apenas 28 minutos de transmissão.

Lives

Na última terça-feira (18), Lula havia registrado o recorde ao conceder entrevista no Flow, com 1.096.000 de internautas, simultaneamente.

A entrevista com o petista durou cerca de 1h40 e foi conduzida pelo apresentador Igor Coelho, conhecido também como Igor 3K. Bolsonaro começou a entrevista de quinta-feira com cerca de 30 minutos de atraso.

Antes mesmo de iniciar a conversa já haviam cerca de 400 mil pessoas à espera, no YouTube. Nas redes sociais, aliados políticos comemoraram o recorde.