14 pessoas presas e 10 crimes eleitorais registrados no Ceará neste domingo de 2º turno

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) divulgou que até as 18h deste domingo (30), 14 pessoas foram presas no Estado e 10 crimes eleitorais registrados. Conforme a Pasta, ao todo foram registradas 16 ocorrências durante o dia de votação do 2º turno.

As ocorrências foram em Fortaleza, Caucaia, Limoeiro do Norte, Quixadá, Ubajara, Marco, Novo Oriente, Alto Santo, Guaramiranga, Itapiúna, Tauá e Itarema. "Os 16 procedimentos eleitorais culminaram em: 11 Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs), três Boletins de Ocorrência e dois inquéritos policiais", disse a Secretaria.

"Com o resultado, até o momento da publicação, a eleição é considerada tranquila", pontuou a SSPDS. A Secretaria ainda acrescentou que "os crimes eleitorais em Fortaleza, Região Metropolitana e municípios com unidade da Polícia Federal, foram registrados na PF. Nas demais cidades, os flagrantes foram lavrados pela PC-CE".

Não foram divulgados detalhes das ocorrências dos crimes eleitorais, no entanto, a reportagem apurou que um dos casos está relacionado a mesários tirarem fotos dentro da sala de votação.

Legenda: Não foram divulgados detalhes das ocorrências dos crimes eleitorais Foto: Divulgação/SSPDS

No primeiro turno, em 2 de outubro de 2022, a SSPDS registrou oito ocorrências de crimes eleitorais e dez de injúria, desacato, vias de fato, ameaça, lesão corporal e contravenção penal em ambiente eleitoral, totalizando 18 ocorrências formalizadas em delegacias da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os casos resultaram em oito pessoas presas.

EFETIVO UTILIZADO

Neste domingo (30), a Polícia Militar do Ceará reforçou o policiamento ostensivo, tendo ao todo 9.200 policiais militares nas ruas de Fortaleza, Região Metropolitana e interior. A distribuição operacional da tropa foi feita conforme a necessidade de cada região, seguindo as diretrizes da Copol.

Já a Polícia Civil do Estado do Ceará atuou com 770 policiais civis e a ampliação do funcionamento das delegacias. O Corpo de Bombeiros esteve com 283 bombeiros distribuídos em 72 viaturas e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) disponibilizou aproximadamente 50 profissionais da coordenadoria, para atuação 24 horas por dia durante a Operação Eleições 2022.