Dino denuncia para PF vídeo de pastor pedindo que Deus 'arrebente a mandíbula' de Lula

O ministro da Justiça, Flávio Dino, denunciou o líder da igreja "Vivo por Ti", pastor Anderson Silva, por pedir oração para que Deus "arrebente a mandíbula" do presidente Lula (PT). Nesta sexta-feira (16), o maranhense publicou no Twitter que a frase incita a violência.

A declaração de Anderson foi dada em podcast "Tretas e Diálogos" com participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em meio à conversa, afirmou que "falta a gente orar assim: senhor, arrebenta a mandíbula do Lula".

O pastor ainda atacou membros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade", declarou.

Denúncia sobre o caso

Flávio Dino encaminhou o vídeo à Polícia Federal. "Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz: 'bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!' (Mateus 5:9). A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal", disse o ministro.

O episódio que foi ao ar no dia 17 de maio, mas viralizou recentemente depois do mestre em geopolítica Vinicios Betiol realizar cortes no vídeo. Ele pediu que o trecho chegasse ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.