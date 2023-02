Wallace se desculpa após repercussão de post sugerindo tiro em Lula

O jogador de vôlei do Cruzeiro, Wallace, se desculpou pela publicação que sugeriu um tiro no Presidente Lula. Depois da repercussão de sua postagem nas redes sociais incitando que alguém desse um tiro no presidente do país, usou a mesma conta para fazer um pedido de desculpas, se referindo a postagem como um erro.

"Estou aqui para falar dos stories de ontem junto com a enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria a violência contra qualquer pessoa, principalmente contra o nosso presidente. Estou aqui para pedir desculpas, foi um post infeliz, eu errei. Quando você erra não tem jeito, tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço", afirmou o ex-jogador da seleção brasileira em um vídeo divulgado em sua própria conta.

Veja pedido de desculpas de Wallace

Repercussão

A postagem de Wallace, feita na última segunda, gerou uma série de repercussões. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, disse nesta terça que a Advocacia Geral da União (AGU) foi acionada para tomar providências contra o jogador.

A ministra do Esporte Ana Moser também se manifestou. Em sua conta numa rede social, a ex-jogadora de vôlei ressaltou que o atleta deve responder como cidadão independentemente de seu status como esportista.

Já o Sada Cruzeiro publicou nota na qual lamenta a postagem do atleta e pede desculpas. "O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações", diz o texto.

Horas depois, o time mineiro anunciou a suspensão do jogador por tempo indeterminado.

"A Diretoria da Associação Esportiva e Social SADA repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência e esclarece que NÃO COMPACTUA DE MANEIRA ALGUMA com as recentes publicações do atleta Wallace de Souza em suas redes sociais. Dentro do que cabe ao patrocinador master do Sada Cruzeiro, foi definido o AFASTAMENTO IMEDIATO do atleta por TEMPO INDETERMINADO, e exigidos a plena retratação e pedido público de desculpas. Permanecemos atentos aos desdobramentos legais deste lamentável episódio e novas medidas serão estudadas".