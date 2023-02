Wallace, do vôlei, faz postagem com tom de ameaça a Lula; Planalto aciona AGU

O jogador da Seleção Brasileira de vôlei e do Cruzeiro, o oposto Wallace fez uma publicação em tom ameaçador contra o presidente Lula (PT). Na sua conta pessoal no Instagram, o jogador divulgou pergunta de um seguidor, em uma rede social, sugerindo violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – e abrindo uma enquete para colher a opinião de seguidores sobre o tema: 'Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?'.

Legenda: Postagem feita pelo jogador no seu perfil do Instagram Foto: Reprodução

AGU

Após grande repercussão, o jogador apagou a postagem. No início da tarde, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar providências sobre uma postagem do jogador de vôlei.

O atleta ainda não se pronunciou sobre o post.

Posicionamento da CBV e Cruzeiro

A Confederação Brasileira de Vôlei repudiou a publicação. "A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade", escreveu.

O Cruzeiro, em nota, disse lamentar a publicação e pediu desculpas aos torcedores:

"As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos", escreveu o clube.