Dilma Rousseff está em São Paulo para realizar cirurgia no coração

Dilma Rousseff (PT), ex-presidenta do Brasil, está em São Paulo para realizar uma cirurgia no coração. Segundo a assessora da petista, ela será internada no Hospital Sírio-Libanês nesta quarta-feira (1º).

Ela viajou de Porto Alegre, onde reside, à capital paulista nessa segunda-feira (30). Dilma vai passar por um cateterismo para o fechamento do forame oval patente (FOP), um buraco que se forma na membrana que separa os dois átrios do coração.

De acordo com o G1, os procedimentos servem para diagnosticar e tratar problemas relacionados ao órgão.

Diagnóstico

Apuração da TV Globo dá conta Dilma está com forame oval patente, uma pequena abertura que geralmente se fecha após o nascimento.

No entanto, entre 25% e 30% dos casos, o buraco não se fecha e pode causar um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Mal-estar em Porto Alegre

Em maio, Dilma Rousseff foi internada em Porto Alegre e se submeteu a exames após um mal-estar. A assessoria de imprensa da ex-presidenta informou que nada foi constatado nos exames e Dilma "voltou para casa, em bom estado de saúde, consciente". A ex-presidenta esteve acompanhada do médico Paulo Caramori.