Apartamento de Dilma Roussef é arrombado em bairro nobre do Rio de Janeiro, diz colunista

O apartamento que a ex-presidente Dilma Roussef mantém no bairro de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi arrombado, conforme informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Vizinhos que moram no edifício notaram no sábado (28) que a porta do imóvel havia sido forçada. O prédio, que fica a 200 metro da praia, tem porteiro 24 horas, mas não há informações de quando a tentativa de furto no imóvel aconteceu.

A 14º Delegacia de Polícia, localizada no bairro Leblon, registrou o ocorrido. Como o apartamento está vazio, nada foi levado. A perícia realizou a análise do local no domingo (29).

Imagens do circuito interno de segurança foram solicitadas pela Polícia, que devem auxiliar os investigadores a identificar o autor do crime. Conforme a Polícia Civil do Rio afirmou ao jornalista, a investigação do caso está em curso.

Dilma Roussef não é vista no edifício desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020. O concerto da porta do endereço já foi providenciado. A ex-presidente passou o fim de semana em Porto Alegre, e nesta segunda-feira (30) viajou para São Paulo.