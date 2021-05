Dilma Rousseff realiza exames após mal-estar em Porto Alegre

A ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT), foi submetida a exames na manhã desta terça-feira (25) no Hospital Moinhos dos Ventos, em Porto Alegre, após sentir um mal-estar na noite anterior. As informações são do G1.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que Dilma deve receber alta hospitalar ainda nesta manhã. Ela está acompanhada do médico Paulo Caramori.

O Hospital Moinho dos Ventos por sua vez, limitou-se a dizer que "por questões de garantia do sigilo dos dados e do prontuário do paciente, e também pela Lei Geral de Proteção de Dados, também aguardam as devidas autorizações".

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, esclareceu em um post nas redes sociais que os exames iniciais de Dilma deram normais.

"Tudo bem com a Presidenta Dilma, pessoal! Ontem, após um mal-estar, foi levada ao hospital, fez alguns exames, todos normais, e agora pela manhã está fazendo outros complementares. Todo carinho, presidenta".

Curada de linfoma

Quando ainda era ministra-chefe da Casa Civil na gestão do ex-presidente Lula, em abril de 2009, Dilma iniciou um tratamento contra um câncer no sistema linfático sob os cuidados de uma junta médica do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Inicialmente, a equipe retirou um tumor de 2,5 cm em sua axila esquerda, sendo este o único foco da doença no organismo. Em seguida, Dilma passou por sessões de quimioterapia preventiva e radioterapia, além de uma cirurgia para implantação de um cateter embaixo do braço direito.

No dia 28 de setembro de 2009, os médicos responsáveis divulgaram nota afirmando que Dilma estava "livre de qualquer evidência de linfoma". Os profissionais complementaram que o quadro de saúde da então ministra era "excelente" e que ela poderia voltar à sua rotina normal.