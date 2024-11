Dia Nacional do Maracatu: movimento cultural passa a ser comemorado em 1º de agosto, sanciona Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nessa terça-feira (12) o projeto de lei nº 7133/2017, que cria o Dia Nacional do Maracatu, a ser comemorado anualmente em 1º de agosto. A data marca o nascimento do mestre Luís de França, que foi líder do Maracatu Leão Coroado, o mais antigo de Pernambuco, e faleceu em 1997.

Lula defendeu que o Estado brasileiro desenvolva ações reais para levar o Maracatu a todo o país e elevar seu status de arte nacional brasileira, com apoio e patrocínios públicos e privados para sua reprodução nacional e internacional.

"O dia de hoje muda, definitivamente, a compreensão e a visão que a gente tem dessa arte cultural do nosso povo brasileiro, que é o Maracatu. Significa que o Estado tem que assumir a responsabilidade de fazer com que isso chegue aonde nunca chegou e que seja visto por quem nunca conseguiu ver", ressaltou o presidente na cerimônia de sanção do PL no Palácio do Planalto.

Valorização e fortalecimento

A proposta é de autoria da deputada federal Luciana Santos, atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. "É uma das manifestações populares mais importantes do Nordeste. A instituição dessa data nacional nos ajuda a visibilizar e fortalecer o maracatu nação e maracatu rural, conhecido também como baque virado e baque solto, e o trabalho dos nossos fazedores de cultura, que são guardiões e construtores da nossa identidade", disse Luciana Santos.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também destacou a importância da sanção do projeto de lei. "Esse dia é um marco que nos convida a celebrar, preservar e valorizar essa manifestação rica da história de resistência e identidade. O maracatu é muito mais do que uma dança, é um grito, é uma celebração da cultura popular brasileira, que traz consigo a memória dos nossos ancestrais. Ela une comunidades, resgata tradições e alimenta a alma de quem participa e de quem assiste", declarou.

Origem do Maracatu

Uma das manifestações culturais mais populares e tradicionais do estado de Pernambuco, o maracatu envolve ritmo musical, dança e vestimentas. O estado nordestino, inclusive, já celebra o Dia do Maracatu, na mesma data de 1º de agosto.

O Maracatu tem suas origens no período colonial, entre os séculos XVII e XVIII, como uma reinterpretação das coroações de reis e rainhas do Congo, adaptada pelos africanos escravizados. Ao longo do tempo, a manifestação incorporou elementos de culturas ameríndias e europeias, refletindo a miscigenação característica da formação cultural do Brasil. Seus primeiros registros datam de 1711, com maior presença nas cidades de Recife, Olinda e outras localidades da antiga capitania de Pernambuco.