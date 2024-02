Deputados aprovam criação de Conselho Estadual dos Povos Indígenas do Ceará

Os deputados estaduais do Ceará aprovaram, nesta quinta-feira (15), a criação do Conselho Estadual dos Povos Indígenas (Cepin-CE) para garantir políticas públicas voltadas para os povos originários. Com a aprovação na Assembleia, a medida segue para sanção do governador Elmano de Freitas (PT).

O Conselho terá a participação de 40 membros, entre representantes do Poder Público, dos povos e organizações indígenas no Estado.

Dentre as funções do Cepin-CE, estão:

Auxiliar na elaboração de ações — por parte do Estado ou em parceria com a União, município e entidades públicas e privada — para a saúde, educação, cultura, cidadania, saneamento, habitação, agricultura, pecuária, entre outras;

Realizar, receber e analisar diagnósticos de comunidades indígenas no Estado;

Propor e apoiar projetos de capacitação técnica para os agentes públicos envolvidos nas questões indígenas;

Elaborar e aprovar o Plano Estadual de Políticas Públicas dos Povos Indígenas do Ceará, com apoio da Secretaria dos Povos Indígenas (Sepin-CE).

O mandato dos membros do Cepin será de dois anos, sendo permitida a recondução por igual período. A eleição dos membros será realizada a cada dois anos.

As despesas para o Conselho serão custeadas por dotações orçamentárias própria da Sepin-CE.