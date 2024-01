Deputado do Ceará usa vídeo de Luigi, do BBB 24, para falar sobre 'possessão demoníaca'

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) publicou um vídeo nas redes sociais, na terça-feira (23), para discutir a possessão demoníaca. O político utilizou imagens do participante Luigi, do Big Brother Brasil 24, agindo de forma peculiar pela noite na casa do reality mais assistido do Brasil. No vídeo, Luiz Henrique questiona se seria a cena "uma suposta manifestação demoníaca no Big Brother?".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o pastor afirmou que utilizou o vídeo porque tinha sido um dos assuntos mais debatidos no Brasil. Ao ver diversos usuários apontando que havia uma suposta manifestação demoníaca no caso, Luiz Henrique decidiu colocar a imagem como "plano de fundo" da discussão.

Segundo ele, não havia a intenção de afirmar que Luigi era um exemplo de possessão demoníaca. "Tive o cuidado de usar a palavra 'suposta' antes de manifestação demoníaca. Eu tiro dúvidas com minha equipe para não parecer preconceito", explicou.

Luiz Henrique Pastor e deputado estadual "Vi várias pessoas fazendo comentários a respeito desse vídeo. Não tenho como declarar em juízo que era uma manifestação demoníaca, até porque não estava lá. Mas em virtude do que vi, eu, como um pastor, sei que existem espíritos imundos sim. O que quero trazer para a população e para os seguidores é que existe a manifestação demoníaca".

Questionado se há indícios, no vídeo, de uma suposta possessão demoníaca, declarou: "Na verdade, não é o que havia no vídeo. Usei porque muitos youtubers disseram que ali era uma manifestação demoníaca. Muitas postagens de pessoas dizendo que era".

Possessão demoníaca

No vídeo, Luiz afirmou que existem espíritos imundos. "A bíblia fala, em Matheus 12, no versículo 43 a 45, que um espírito imundo sai de uma pessoa e depois anda por lugares áridos e pensa em voltar para sua casa", disse.

"A bíblia vai ter relatos de espíritos imundos, de demônios que fazia pessoas ficarem enfermas, fazia pessoas ficarem nuas", acrescentou.

Logo em seguida, o pastor pega a bíblia: "a palavra de Deus para você nesse momento é: vigie, procure conhecer, a bíblia sagrada que fala sobre o mundo espiritual, para que você tenha condição de nascer de novo, ser selada com o espírito santo, e ser uma pessoa que será guiada pelo espírito de Deus".