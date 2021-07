Datena anuncia pré-candidatura à presidência da República pelo PSL em 2022

O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta sexta-feira (9) a pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Social Liberal (PSL) em 2022. O titular do programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, já tinha confirmado filiação à ex-legenda de Jair Bolsonaro, mas havia sugerido que o objetivo seria uma cadeira no Senado Federal.

"Eu prefiro enfrentar candidatos fortes do que fracos, desde que eu saiba que tenho condição de virar o jogo ao 45 minutos do segundo tempo. Sem condição, não vale a pena. Aí seria mais fácil optar por um cargo que tenho mais chance de ganhar”, afirmou Datena ao jornalista Leonardo Sakamoto, na Rádio Bandeirantes.

“Hoje sou o pré-candidato oficial do PSL por decisão do Luciano Bivar [presidente da sigla] e da executiva do partido (…). O partido quer, insiste. Precisamos esperar para ver como ficará o cenário. Terá convenção ainda, pode aparecer outro. Mas por enquanto sou eu”, disse.

Ele completou que, se próximas pesquisas de intenção de voto não forem favoráveis, ele poderá disputar a uma vaga no Senado Federal ou ao Governo de São Paulo.

Eleições de 2020

Datena foi cotado, nas eleições de 2020, para concorrer como vice-prefeito de São Paulo na chapa de Bruno Covas (PSDB), mas não aceitou. Na época, ele estava filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O tucano, que morreu neste ano vítima de um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado, ganhou a eleição com 32,85% dos votos contra 20,24% de Guilherme Boulos (Psol).