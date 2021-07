Datena assina filiação ao PSL e deve ser lançado como pré-candidato à Presidência

O apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, assinou sua ficha de filiação ao PSL nesta segunda-feira (5). A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

Pré-candidato à Presidência

A sigla deve lançá-lo como pré-candidato à Presidência da República em 2022. A ideia do partido é que ele possa ser opção de centro na corrida eleitoral.

A filiação de Datena foi acertada na semana passada, em um jantar com o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi (SP), e do PSL, deputado Luciano Bivar (PE). O encontro aconteceu em São Paulo. Desse modo, Datena deixa o MDB.

Legenda: Ficha de filiação de Datena ao PSL Foto: Reprodução internet

Outras possibilidades estiveram em discussão. Dentre elas, a de Datena concorrer ao Governo de São Paulo ou ao Senado Federal representando o estado paulista.

Ele chegou a afirmar que, se porventura se candidatasse a governador ou senador, não faria oposição a Bolsonaro e Lula, principais nomes do pleito do próximo ano. "Eu vou defender políticas para ajudar o meu estado", asseverou.

O PSL ainda avalia se fará um anúncio oficial da chegada do apresentador.