CPI da Covid ouve Francieli Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações

A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde Francieli Fantinato é ouvida na CPI da Covid nesta quinta-feira (8). A convocação da ex-servidora foi um pedido do senador Otto Alencar (PSD-BA).

Conforme o parlamentar, Francieli Fantinato foi responsável por editar nota técnica aos estados, recomendando a vacinação de gestantes que receberam a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível, sem nenhuma comprovação de segurança ou eficiência do método nesse público. Segundo Otto, que é médico, esse procedimento, chamado intercambialidade, já provocou diversas mortes no Brasil.

Em maio deste ano, o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação de grávidas e puérperas com o imunizante produzido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A decisão foi recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa (Anvisa), após suspeita de efeito adverso que causou óbito de grávida e feto no Rio de Janeiro.

Quando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento à comissão, em 8 de junho, o assunto gerou uma discussão entre ele e Otto. Na ocasião, o senador afirmou que o fato era muito grave e que as pessoas "não podem ser usadas como cobaias". Além disso, segundo o senador, a Pfizer traz em sua bula que não deve ser aplicada em gestantes.

Otto Alencar senador "O senhor pegou um grande pepino para resolver, e eu vejo que o senhor está com boa intenção. Não tenho dúvida da sua boa intenção, mas o que eu quero dizer é que, numa doença grave dessa, tudo o que você puder ler para editar normas técnicas é importante. Essas normas servem para os estados todos, que estão seguindo o que o senhor manda. A edição da norma é do Ministério da Saúde, ele é que coordena todas as ações. Isso é muito grave."

A servidora teve a exoneração publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho. Conforme Queiroga, ela mesma pediu demissão do cargo.

A CPI aprovou a quebra dos sigilos telefônico e telemático de Francieli Frantinato. O requerimento foi de autoria do Alessandro Vieira (Cidadania-SE). No pedido, ela alegou que o ritmo de vacinação no Brasil segue lento e, nesse cenário desfavorável, é preciso identificar de que forma os gestores públicos responsáveis têm atuado.

"O que se pretende avaliar é a atuação da equipe técnica do ministério diante do avanço da pandemia, aumento de casos e baixa vacinação. Além disso, diante da possível existência de um grupo paralelo ao Ministério da Saúde que realizou aconselhamento ao presidente da República".

O PNI é ligado ao Departamento de Imunização e doenças transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e é responsável por definir os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas.

Prisão de Roberto Dias

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse, nesta quarta-feira (7), ter confiança nas decisões da CPI da Covid e manteve a validade da prisão de Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, decretado pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM). Legenda: Dias foi acusado de mentir em depoimento, o que confira crime de perjúrio Foto: Agência Senado

Pacheco havia dito, no início da noite, que atos praticados pela CPI durante a ordem do dia do Plenário estariam sob pena de nulidade, pois nenhuma comissão pode funcionar enquanto as sessões deliberativas da Casa. Apesar dos pedidos de senadores da base do governo, o presidente do Senado não declarou nula a ordem de prisão emitida por Aziz.

No fim da noite, Roberto Dias pagou fiança de R$ 1,1 mil e foi liberado pela Polícia Legislativa.