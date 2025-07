Conteúdo de pen drive apreendido em banheiro de Bolsonaro é irrelevante, diz investigação

A análise pericial do pen drive apreendido em um banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, revelou que o conteúdo do dispositivo é irrelevante para o inquérito. As informações são do g1.

O pen drive foi localizado durante operação da Polícia Federal (PF), na última sexta-feira (18), no âmbito do inquérito que investiga coação à Justiça brasileira por parte de Bolsonaro e do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro.

O trabalho de perícia no dispositivo foi realizado na sede do Instituto Nacional de Criminalística da PF.

Ao ser questionado sobre o conteúdo do dispositivo, o ex-presidente afirmou que "nunca mexi com pen drive na minha vida toda".

Além do pen drive, a PF vai analisa o celular do ex-presidente. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes apreenderam US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie.

Pen drive em banheiro

O ex-presidente teria dito ainda que perguntaria à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se o pen drive pertencia a ela. E declarou que o equipamento só teria sido encontrado após uma agente da polícia que participava da operação pedir para usar o banheiro da residência.

"Eu estava lá, e uma menina, uma jovem estava com o dedo sangrando e pediu um banheiro. Eu apontei um banheiro para ela. Ela foi ao banheiro e voltou com um pen drive na mão [...] Ela [a policial] só faltou falar que estava na privada".

As falas do ex-presidente, que desde a sexta-feira está usando tornozeleira eletrônica e tem horário estipulado em que pode permanecer fora de casa, foram dadas para jornalistas ao sair da sede do PL, em Brasília.