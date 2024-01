Consórcio de Saúde: presidente diz que saída de Juazeiro foi abrupta e causará prejuízos à população

O presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte e prefeito de Barbalha, Dr. Guilherme (PT), disse que o órgão foi "surpreendido" pelo anúncio do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, de que o município irá deixar a entidade. A manifestação foi feita por meio de nota nesta quinta-feira (4).

O texto reforça ainda que não haverá "qualquer suspensão e/ou intercorrências na prestação de serviços através dos nossos equipamentos". O Consórcio Público gere a Policlínica João Ferreira dos Santos, localizada em Barbalha, e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Dr. Ticiano Van Den Brule Matos, localizado em Juazeiro do Norte.

"A Presidência deste Consórcio Público de Saúde lamenta profundamente a medida adotada pelo Município de Juazeiro do Norte que de forma abrupta, somente quando da assinatura dos contratos de rateios, comunicou sua opção de retirar-se, o que causará, indiscutivelmente, indelével impacto no atendimento à população de Juazeiro do Norte", continua a nota.

Ainda segunda a nota, os moradores de Juazeiro serão "contrareferenciados". "O que significa que serão devolvidos à respectiva rede municipal de assistência", explica.

É feito ainda o detalhamento do número de atendimentos feitos a juazeirenses. Foram 59.604 mil na Policlínica, representando 47,1% dos atendidos; 29.885 no CEO, representando 73,7% do total; e 3.005 por meio do Transporte Sanitário, sendo 15,5% dos atendimentos.

Custeio do Consórcio Público

A Prefeitura de Juazeiro do Norte era responsável por 36% do custeio do Consórcio Público, destinando pouco mais de R$ 3,6 milhões para a entidade.

Os demais municípios — Barbalha, Missão Velha, Jardim, Caririaçu e Granjeiro — também destinam recursos. Ao todo, as seis prefeituras eram responsáveis por 60% do custeio. Os 40% restantes são de responsabilidade do Governo do Ceará, que também integra o Consórcio.

Ao fazer o anúncio, Glêdson Bezerra afirmou que será possível oferecer "a mesma quantidade de atendimentos e serviços pelo valor de R$ 1.574.252,64". Ainda segundo o prefeito, a quantia economizada, montante em torno de R$ 2,03 milhões, será investido para a "ampliação da oferta de serviços em saúde para nossa população".

"Assim, estaremos investindo o dinheiro dentro da nossa cidade, oferecendo conforto e comodidade para a população (que não vai precisar se deslocar para outro município)", acrescentou em publicação feita nesta quarta-feira (3).

O discurso adotado pelo presidente do Consórcio é semelhante ao da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). Indagada pelo Diário do Nordeste, a Sesa disse que "não foi notificada sobre a saída de Juazeiro do Norte do Consórcio de Saúde", mas que "o atendimento à região continua normalmente".

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do prefeito Glêdson Bezerra. Quando houver resposta, a reportagem será atualizada.