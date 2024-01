Prefeito de Juazeiro do Norte anuncia saída do Consórcio Público de Saúde da região

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), anunciou a saída do município do Consórcio de Saúde que reúne seis municípios do Cariri cearense. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (3) por meio das redes sociais. Ele alega que, ao ofertar de maneira autônoma os mesmos serviços, a Prefeitura irá economizar recursos e o atendimento será feito dentro da própria cidade. A economia, segundo Bezerra, seria superior a R$ 2,03 milhões.

O Consórcio de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte reúne, além da cidade gerida por Glêdson Bezerra, os municípios de Barbalha, Caririaçu, Granjeiro, Jardim e Missão Velha. Entre as seis prefeituras, Juazeiro do Norte é o "acionista majoritário", informou o prefeito.

Veja também

Com isso, o investimento feito pela Prefeitura na entidade era de pouco mais de R$ 3,6 milhões, usados para a "para a manutenção da Policlínica, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) Regional e transporte".

"Agora, com a saída de Juazeiro do Norte, vamos ofertar os mesmos serviços através das clínicas e laboratórios, dentro da própria cidade de Juazeiro. Ou seja, vamos oferecer a mesma quantidade de atendimentos e serviços pelo valor de R$ 1.574.252,64", explicou Glêdson Bezerra.

O prefeito disse que, com a saída do Consórcio, parte dos recursos direcionados à entidade será usada para a "ampliação da oferta de serviços em saúde para nossa população". "Assim, estaremos investindo o dinheiro dentro da nossa cidade, oferecendo conforto e comodidade para a população (que não vai precisar se deslocar para outro município)", acrescenta.

Problema para o Governo do Ceará

Além dos seis municípios que integram o Consórcio de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, o Estado também faz parte da entidade, cujo objetivo é aprimorar a gestão da saúde a partir do trabalho colaborativo entre os entes.

No total, são 22 consórcios no Ceará, com objetivo de administrar policlínicas e Centros de Especialidade Odontológicas (CEOs) que atendem regiões específicas do Estado. No próprio Cariri, existe um segundo órgão do tipo: o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato, que reúne 13 cidades.

O Diário do Nordeste acionou a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) para saber se a pasta já havia sido informada da saída da Prefeitura de Juazeiro do Norte, como era o processo para essa saída e qual o impacto disso para o atendimento nas outras cidades que integram o consórcio. Quando houver resposta, a reportagem será atualizada