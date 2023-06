Conselho de Ética abre processo por suposta quebra de decoro parlamentar contra Cid Gomes

O Conselho de Ética do Senado Federal abriu, nesta quarta-feira (14), procedimento disciplinar contra o senador Cid Gomes (PDT) por suposta quebra de decoro parlamentar. A denúncia contra o cearense foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de Cid Gomes e, quando houver uma manifestação do senador, esta reportagem será atualizada.

Na representação, Lira fez referência a episódio ocorrido em outubro de 2019, quando Senado e Câmara dos Deputados disputavam recursos do megaleilão do pré-sal. Na ocasião, Cid chamou o então líder do PP na Câmara dos Deputados de "achacador".

Senador Cid Gomes Discurso na tribuna do Senado em 2019 "Eduardo Cunha original está preso, mas está solto o líder do PP que se chama Arthur Lira, que é um achacador, uma pessoa que no seu dia a dia, a sua prática é toda voltada para a chantagem, para a criação de dificuldade para encontrar propostas de solução".

O Conselho de Ética decidiu por abrir o procedimento disciplinar para investigar a denúncia de Lira. Esta abertura do processo, no entanto, avaliou apenas questões formais e não o mérito da questão.

Agora, o senador Cid Gomes terá 10 dias para apresentar defesa prévia sobre a representação e, apenas depois disso, o relator da denúncia, senador Davi Alcolumbre (União-AP), irá apresentar o relatório preliminar.

O relatório pode resultar em medidas disciplinares contra Cid Gomes, como advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do exercício do cargo ou, até mesmo, a perda do mandato.