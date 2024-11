Como irão votar os deputados cearenses na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados

A aproximação do fim do mandado do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), já motiva mobilizações das bancadas partidárias em torno de um nome que suceda o parlamentar na condução da Casa Legislativa. Quem ganhar, ficará no posto pelo próximo biênio (2025–2026). Até agora, três deputados federais seguem na disputa: Antônio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (União-BA) e Hugo Motta (REP-PB).

Elmar, no entanto, já deu indicativos de que deve deixar o pleito. A movimentação deve promover um recálculo de rota dos partidos que já haviam demonstrado apoio e dos parlamentares envolvidos no processo. De acordo com interlocutores, uma reunião da bancada do União Brasil, a ser realizada nesta terça-feira (4), deve bater o martelo e ditar os próximos passos.

Enquanto isso, a bancada do Ceará, composta por 22 parlamentares, se divide entre os postulantes já colocados. Para mostrar o placar preliminar de votos que cada um dos candidatos tem entre os cearenses, o Diário do Nordeste consultou cada um dos representantes do Estado a fim de saber quem devem apoiar na corrida pela presidência da Câmara.

A eleição só deve acontecer em fevereiro do próximo ano, com o retorno dos trabalhos legislativos, numa data ainda a ser confirmada. Para ser eleito, quem se candidatar precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação, 257 votos, ou ser o mais votado no segundo turno. Além da cadeira de presidente, estão em jogo outros seis cargos, que compõem a Mesa Diretora da Casa: 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º secretário.

Como votam os cearenses

Presidente nacional interino do PDT, o deputado André Figueiredo salientou que sua sigla havia fechado apoio com o representante do União Brasil, porém, com a desistência, irão apoiar o candidato do Republicanos. “Nós do PDT tínhamos um compromisso com o Elmar, mas, com a saída dele da disputa, vamos trabalhar pelo Hugo Motta”, disse à reportagem.

Colega de partido de Elmar, Danilo Forte (União), quando questionado sobre seu voto, afirmou, de maneira breve, que ainda não havia definido seu voto para a presidência da Casa.

Dayany Bittencourt (União), por meio de sua assessoria de imprensa, indicou que o cenário está indefinido e que, portanto, aguardaria para determinar uma posição. “Estamos aguardando as definições para tomar a decisão mais acertada”, disse a parlamentar.

Eunício Oliveira (MDB), ao falar de quem será seu voto, evidenciou seu papel na campanha de um dos candidatos. “Nós somos da coordenação da campanha do Hugo Motta”, declarou.

Já Fernanda Pessoa (União) disse que aguarda uma posição oficial do correligionário, se manterá ou não a candidatura pelo cargo. “Está dependendo de reunião com partidos que estavam apoiando”, afirmou a deputada. “Se for manter, vou continuar com o líder”, completou, se referindo ao baiano.

José Airton (PT) foi outro cearense com posição já definida para o pleito. Ao Diário do Nordeste, apesar de brincar que “o voto é secreto”, ele disse que irá apoiar Motta. “Votarei em Hugo Motta”, resumiu o petista.

Luiz Gastão (PSD), por sua vez, declarou voto em outro representante, que é seu colega de legenda: “Voto no deputado Antônio Brito”.

A reportagem não conseguiu contatar o deputado Matheus Noronha (PL) de maneira direta. Por intermédio da equipe de gabinete, o membro do Partido Liberal informou que seu voto será em Hugo Motta.

Yury do Paredão (MDB) também revelou que irá confiar seu voto em Hugo Motta. Segundo ele, sua sinalização de apoio acompanha a do seu partido e se dá por uma relação também pessoal. “É um grande amigo que tenho no parlamento”, frisou o emedebista.

Os demais parlamentares também foram acionados, para que pudessem dar seus posicionamentos sobre a votação. Até a última atualização, apenas os citados haviam respondido os questionamentos enviados.

Placar preliminar de votos — bancada do Ceará:

Aj Albuquerque (PP): Não respondeu

André Figueiredo (PDT): Hugo Motta

Célio Studart (PSD): Não respondeu

Danilo Forte (União): Indefinido

Dayany Bittencourt (União): Indefinido

Domingos Neto (PSD): Não respondeu

Dr. Jaziel (PL): Não respondeu

Dr.ᵃ Mayra Pinheiro (PL): Não respondeu

Eduardo Bismark (PDT): Não respondeu

Eunício Oliveira (MDB): Hugo Motta

Fernanda Pessoa (União): Indefinido

Idilvan Alencar (PDT): Não respondeu

José Airton (PT): Hugo Motta

Leônidas Cristino (PDT): Não respondeu

Luiz Gastão (PSD): Antônio Brito

Luizianne Lins (PT): Não respondeu

Matheus Noronha (PL): Hugo Motta

Mauro Filho (PDT): Não respondeu

Moses Rodrigues (União): Não respondeu

Robério Monteiro (PDT): Não respondeu

Tadeu Oliveira (PL): Não respondeu

Yury do Paredão (MDB): Hugo Motta

Quem são os postulantes à presidência

Legenda: Antônio Brito é líder do PSD. Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Antônio Brito — Nascido em Salvador, capital da Bahia, ele é formado em Administração, tem 55 anos e se tornou deputado federal pela primeira vez em 2010, pelo PTB. Está no quarto mandato na Câmara dos Deputados. É o líder partidário do PSD. Antes de assumir uma vaga como congressista, Brito foi secretário da Prefeitura de Salvador, entre 2009 e 2010.

Legenda: Hugo Motta é líder do Republicanos. Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados

Hugo Motta — Nascido em João Pessoa, na Paraíba, o parlamentar é médico, tem 35 anos e foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 2010, pelo então PMDB (hoje MDB). No Republicanos desde 2019, ele está no quarto mandato legislativo e lidera a legenda na Casa. Ele é o candidato que representa os partidos que compõem o bloco MDB-PSD-Republicanos-Podemos e tem o apoio do atual presidente, Arthur Lira.

Legenda: Elmar Nascimento é líder do União Brasil. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Elmar Nascimento — Natural de Campo Formoso, interior da Bahia, o político é bacharel em Direito, tem 54 anos e está no seu terceiro mandato como deputado federal. A trajetória política de Elmar inclui mandatos no Legislativo do Município onde nasceu e duas legislaturas como deputado na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Atualmente, além de líder do seu partido, lidera o bloco majoritário formado pelo União, PP, Federação PSDB-Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD.