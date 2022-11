Com viagem de Izolda ao Egito, Nailde Pinheiro assume o Governo do Ceará neste domingo (6)

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Nailde Pinheiro, tomou posse como governadora do Estado em exercício na manhã deste domingo (6). Ela assume o cargo por conta da viagem da governadora Izolda Cela (sem partido) para participar da 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 27).

A governadora viaja nesta segunda-feira (7) para o Egito, onde será realizado o evento. A posse de Nailde Pinheiro ocorreu no Palácio da Abolição, com a presença da família da desembargadora.

Em postagem nas redes sociais, Izolda desejou um ótimo trabalho à governadora em exercício.

"Nesta semana a presidente do TJCE, desembargadora Naílde Pinheiro, assume como governadora em exercício. Desejo sorte e ótimo trabalho à desembargadora Naílde a frente do Governo do Estado", disse Izolda Cela.

Terceira na linha de sucessão, a magistrada ficará no cargo por seis dias, uma vez que não só a governadora Izolda estará fora do País como também o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT). Ele pediu licença por uma semana e fará uma viagem pessoal.