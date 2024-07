Ciro chama PT de 'quadrilha' e presidente do partido rebate: 'responderá na justiça'

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) concentrou as críticas ao PT cearense durante evento de lançamento do prefeito José Sarto (PDT) à reeleição na disputa municipal, ocorrido na manhã deste domingo (28).

Após elogiar a gestão de Sarto, ao citar avanços na educação, Ciro voltou a fazer críticas ao Partido dos Trabalhadores alegando que a sigla se tornou uma "quadrilha" no Ceará.

"Roubam em todas as oportunidades que têm pra roubar, mentem explorando a boa vontade do povo", discursou.

Veja também PontoPoder Élcio Batista é confirmado candidato a vice na chapa de Sarto: 'existe um projeto' PontoPoder Em convenção do PDT, Roberto Cláudio ataca adversários de Sarto: 'trairagem' e 'lacração' PontoPoder Sarto se lança candidato à reeleição e projeta confrontos: prefeitura 'não é lugar de covardes'

Em contato com o PontoPoder, o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio, rebateu as críticas e apontou o pedetista como a linha auxiliar do bolsonarismo.

"É uma triste decadência. Ninguém mais dá bola pro que o Ciro diz, não serve mais nem pra fazer meme. Um dia desses ele estava elogiando o Camilo, e agora pratica um discurso criminoso que se torna linha auxiliar do bolsonarismo. Responderá por ele nas barras da justiça", respondeu.

Criticas duras

O evento de convenção foi concentrado em ataques a adversários. Além das críticas de Ciro ao PT, o prefeito Sarto fez apontamentos em direção aos pré-candidatos à Prefeitura como Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT) e outras figuras.

O ex-prefeito Roberto Cláudio também endureceu as críticas aos adversários que irão enfrentar o prefeito nas eleições de outubro.