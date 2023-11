Célio Studart prevê retorno à Secretaria da Proteção Animal após indicação de emendas ao Orçamento

Após o deputado Célio Studart (PSD) pedir exoneração da Secretaria de Proteção Animal do Ceará e retomar as atividades legislativas, surgiram especulações de que ele não retornaria à gestão estadual. Segundo o parlamentar, contudo, ele reassumirá a função executiva logo após a indicação das emendas ao Orçamento da União.

"Assim que terminar o prazo de indicações das emendas ao orçamento (individuais e de bancada) já deveremos retornar. Esta semana saberemos se haverá nova dilatação desse prazo", afirmou ao Diário do Nordeste, nesta segunda-feira (27).

Veja também

O Congresso prorrogou o período de indicações até a sexta-feira (1º), às 11h. A bancada cearense quer definir as emendas até a quarta-feira (29), para dar tempo de protocolar tudo no sistema do Legislativo, explica o coordenador do bloco, Eduardo Bismarck (PDT).

Contudo, há a possibilidade de um novo prolongamento, já que a tramitação simultânea dos projetos de lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do próprio Orçamento (LOA) de 2024 gera outros entraves que impactam diretamente o valor disponível para a bancada, por exemplo.

Quando Studart retomar o cargo de secretário, a expectativa é de que a 1ª suplente na Câmara, Eliane Braz (PSD), vereadora de Iguatu, reassuma o posto de deputada.